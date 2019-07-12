Mudanya Müftülüğü 15 Temmuz şehitlerini andı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Mudanya Müftülüğünün hazırladığı programda, Kur'an kursu talebeleri 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Öğrenciler o geceyi hatırlatan tiyatro gösterisini sunup, şiirler okudu. Müftü Vekili Vaiz Veyis Öncü yaptığı açılış konuşmasında, “15 Temmuz'u anarken, ihâneti anlayalım ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım. Unutmayalım ki kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle ayakta kalan FETÖ terör örgütü asla İslâmî bir yapı değildir. Rüyalarla, sinsi planlarla, sözde ılımlı bir İslam kurgulamaya çalışan bir terör şebekesidir” diyerek Müslüman Türk toplumunun uyanık olmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz için özel olarak hazırladığı slayt gösterisi sunuldu. 4-6 yaş Mudanya Müftülüğü Ak Şemsettin Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerinin hazırladıkları şiir, ve Türki cumhuriyetlerin bayraklarını tanıtan gösteri ayakta alkışlandı. 15 yaş üzeri yaz kursu öğrencilerinin 15 Temmuz gecesini anlatan tiyatral gösterileri salonu dolduranları duygulandırdı. Program drama ve dualarla son bulurken, salonu dolduran misafirler ellerindeki bayrakları program süresince salladı.

Tekke-i Cedid Camii'nde cuma namazı öncesi okunan mevlid-i şerif ve Kur'an-ı kerim tilâvetlerinin ardından yapılan hatim duasıyla şehitlerin ruhları şad edildi. Namaz çıkışı Mudanya Kaymakamlığının şehitler için döktürdüğü lokma dağıtımıyla program sona erdi.