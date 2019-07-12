İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya Müftülüğü 15 Temmuz şehitlerini andı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı.


Mudanya Müftülüğünün hazırladığı programda, Kur'an kursu talebeleri 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Öğrenciler o geceyi hatırlatan tiyatro gösterisini sunup, şiirler okudu. Müftü Vekili Vaiz Veyis Öncü yaptığı açılış konuşmasında, “15 Temmuz'u anarken, ihâneti anlayalım ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım. Unutmayalım ki kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle ayakta kalan FETÖ terör örgütü asla İslâmî bir yapı değildir. Rüyalarla, sinsi planlarla, sözde ılımlı bir İslam kurgulamaya çalışan bir terör şebekesidir” diyerek Müslüman Türk toplumunun uyanık olmasını istedi.


Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz için özel olarak hazırladığı slayt gösterisi sunuldu. 4-6 yaş Mudanya Müftülüğü Ak Şemsettin Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerinin hazırladıkları şiir, ve Türki cumhuriyetlerin bayraklarını tanıtan gösteri ayakta alkışlandı. 15 yaş üzeri yaz kursu öğrencilerinin 15 Temmuz gecesini anlatan tiyatral gösterileri salonu dolduranları duygulandırdı. Program drama ve dualarla son bulurken, salonu dolduran misafirler ellerindeki bayrakları program süresince salladı.


Tekke-i Cedid Camii'nde cuma namazı öncesi okunan mevlid-i şerif ve Kur'an-ı kerim tilâvetlerinin ardından yapılan hatim duasıyla şehitlerin ruhları şad edildi. Namaz çıkışı Mudanya Kaymakamlığının şehitler için döktürdüğü lokma dağıtımıyla program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.