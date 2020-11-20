Muradiye Su'ya kardeş geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında üretime başlayan, Türkiye'de 26 il ve dünyanın 7 farklı ülkesinde tüketiciyle buluşarak, yıllık 40 milyon TL ciro ile kent ekonomisine katkı sağlayan Muradiye Su markasının ardından Bursa Su markası ile sektördeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Uludağ'dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oluyor. Kestel'in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında ‘Muradiye Su' markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün gamıyla kısa zamanda sektörün önemli bir markası haline geldi. Oluşturduğu istihdamın yanında yıllık 40 milyon TL ciro ile kent ekonomisine değer katan Muradiye Su, Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 farklı ülke ile Türkiye'de de 26 farklı kentte tüketiciyle buluştu. Uludağ pınarlarının tüketiciyle ekonomik ve sağlıklı şekilde buluşturulmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Su'nun yanında yeni markası ‘Bursa Su' ile sektördeki gücüne güç katacak.

Hayat su ile devam eder

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni markası ‘Bursa Su', Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinde yaşanan gelişmelerin bu şekilde devam etmesi halinde, bütün dünyada yüzde 40 oranında bir küresel su açığına maruz kalınacağını söyledi. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Malum hayat su ile devam etmektedir, suyun kullanım alanları bütün hayatımızı kapsamaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ marifetiyle Bursa'nın hem bugününü hem de yarınlarını kapsayacak biçimde, su ihtiyacını karşılamak adına çalışma ve yatırımlarımıza bütün gayretimizle devam ediyoruz. Bunun yanında Jeotermal AŞ şirketimiz ile ambalajlı su yatırımı ve yeni markamızla ilgili heyecanımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Pazar oldukça büyüdü

Türkiye'de 2002 yılından sonra yaşanan ekonomik kalkınmanın yanı sıra ambalajlı su sektörüne yapılan yüksek teknolojik yatırımların ambalajlı su pazarını oldukça büyüttüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyada 600 milyon hanenin ambalajlı su tükettiği belirtiliyor. Bu rakam yılda 391 milyar litre, yani dakikada yaklaşık 1 milyon adet ambalajlı suyun tüketilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de ise yıllık kişi başı 68 litre pet ve cam, 81 litre damacana olmak üzere toplam 149 litre ambalajlı su tüketiliyor ve ülkemizde yaklaşık 400 adet su fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalardan 28 adedi de şehrimizde yer alıyor. Yapılan hesaplamaya göre Bursa'mızda yıllık 450 milyon litre, yani yaklaşık 250 milyon TL tutarında hazır su pazarı bulunuyor. Şehrimizdeki bütün fabrikalarda şişelenen pınar su kaynakları, Bursa'mızın su ihtiyacının sadece yüzde 2,74'üne karşılık geliyor. Bu da şu anlama gelmektedir ki; bazılarının ifade ettiği gibi su fabrikalarının, Bursa'nın pınar suyu kaynaklarına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ayrıca bu su fabrikalarının tükettiği pınar su kaynakları bizim baraj havzalarımızın dışında yer almaktadır” dedi.

‘Bursa'da su çeşmeden içilir'

“Bursa'da su çeşmeden içilir” sloganını akıllara kazıyan Büyükşehir Belediyesi neden su fabrikası kurdu?” sorusuna cevap veren Başkan Aktaş, “Amacımız; Bursa özelinde ambalajlı su pazarında, BESAŞ örneğinde olduğu gibi piyasanın regüle edilerek fiyat dengesinin sağlanması, bununla birlikte Bursa halkına teknolojinin son imkânlarını kullanarak temiz ve sağlıklı içme suyu sunma ihtiyacıdır. Ayrıca bölgemizde istihdam ve ekonomik değer oluşturmayı hedefledik. Bilmenizi isterim ki; “Bursa'da su çeşmeden içilir” sloganının arkasındayız. BUSKİ marifetiyle, tam bir sağlık güvencesine sahip içilebilir suyu halkımızın tüketimine sunuyoruz. Ancak hâlihazırda evsel tüketim dışında birçok alanda da ambalajlı su tüketimi tercih ediliyor. Bu noktada tüketici tercihlerine güvenilir bir seçenek sunabilmeyi amaçlıyoruz. Ambalajlı su; acil durum, doğal afet veya mücbir sebep hâllerinde su arzının kesildiği veya kirlendiği yerlerde de hayati önem arz ediyor. Deprem, sel, şiddetli kuraklık gibi mücbir sebep hâllerinde içilebilir musluk suyu kaynakları kesintiye uğradığında, ambalajlı su, şehir halkına gerekli suyu temin etmekte önemli bir rol oynuyor. Su fabrikamız, acil durumlarda ve doğal afet hâlinde günlük 70 tır kapasitesi ile bütün şehre yetebilecek alt yapıya sahiptir. Hatırlanacağı üzere Elazığ, Malatya ve son olarak İzmir'e depremden hemen sonra tırlarımızı göndermiştik” diye konuştu.

Neden ‘Bursa Su'?

Su fabrikasında önümüzdeki birkaç yıl içinde istihdamın artacağını ve yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde ciro hedeflediklerini de kaydeden Başkan Aktaş, “Peki, Muradiye Su varken “neden Bursa Su markası?.” Bilindiği gibi Bursa'mız ambalajlı doğal kaynak suyu pazarında; kalitesi ve tüketicilerin tercih etme eğilimi noktasında Türkiye'nin en önde gelen şehri olmayı başarmış durumda. Bursa'nın doğal kaynak sularının pazarda; sağlıklı, lezzetli, olumlu ve avantajlı bir algısı var. Biz de açıkçası bu avantajı fırsata çevirmek istedik ve “Bursa Su” markasını Büyükşehir Belediyemizin bünyesine katabilmek için kolları sıvadık. Bu noktada bugün, ‘Muradiye Su'ya kardeş olarak ortaya çıkardığımız ‘Bursa Su' markamız ile Bursa isminin sektördeki avantajlarını da kullanmış olacağız. Böylelikle markamızın pazardaki tutunma sürecini kısaltmanın yanı sıra, tercih edilme noktasında önemli bir ayrıcalık sağlamış olacağız. Sektördeki hemen her oyuncunun bu markaya sahip olmak gibi bir arzusunun olduğunu biliyoruz. Bu markayı Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tescil etmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

12 litrelik yeni ürün

Su fabrikamızın verimliliğini ve üretim kapasitesini artıracaklarını, ‘Bursa Su' markası ile yepyeni bir kaynağı ve içimi yumuşak bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturacaklarını belirten Başkan Aktaş, sektörde Bursa özelinde, ‘Bursa Su' markası ile birlikte pazar lideri olmayı hedeflediklerini vurguladı. Muradiye Su markası ile 19 litre pet şişe olarak sunduklarını ürünü, damacana olarak da tüketiciyle buluşturacaklarını diye getiren Başkan Aktaş, Bursa Su ile de Bursa'ya yepyeni bir ürünü 12 litrelik damacana şişeyi kazandıracaklarını müjdeledi. Tüketicilerin 12 litrelik Bursa Su'yu 4 lira 75 kuruş gibi ekonomik bir fiyatla alabileceğine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda 12 litre damacana ürünleri fiziki gereklilikleri karşılamakla birlikte, son tüketici açısından kolay, ucuz ve ulaşılabilir olması yönüyle oldukça kıymetli. Bu kapsamda doğrudan dağıtım sistemi uygulaması ile başta Bursa halkı olmak üzere, tüketicinin temel su ihtiyaçlarını günümüz şartlarına uygun, kaliteli, ekonomik ve kolay ulaşılabilir şekilde sağlamaya başlıyoruz. Bir taraftan yaygın bir dağıtım ağı oluşumu ile Bursalılara en ekonomik doğal kaynak suyunu sunarken, öte taraftan doğrudan dağıtım sistemi ağında oluşturacağımız çok sayıda bayimiz ile girişimcilerimize de kendi işlerine yatırım yapma ve bu değere ortak olma fırsatını sunmuş olacağız. Ülkemizde bir ailenin asgari ambalajlı su tüketimi haftalık 1 litrelik 12 pet şişe olarak ölçü alındığında ekonomik açıdan; bir aile yılda 624 adet pet şişe tüketmektedir. 30.000 abone hedefimizle yola çıktığımızda, yıllık toplam 18 milyon 720 bin adet plastik şişenin doğaya karışması engellenecek, aynı zamanda döviz bazında petrokimya ürün alımı kısıtlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

Denge unsuru

Piyasanın yüzde 50 altında ve en az 1 yıl değişmeyecek fiyat uygulaması ile BESAŞ ve BUDO'da olduğu gibi pazarın denge unsuru olacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Haftada bir damacana kullanan bir ailenin bütçesine yıllık 390 TL katkıda bulunmuş olacağız. Sağlık açısından ise; ağır ürün kaldırılması sonucu oluşan bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 19 litreye göre çok daha hafif olduğu için ev veya iş yerinde kullanım kolaylığı sağlanmış olacak. Fabrikadan dağıtım araçlarına yüklenen ürünler başka bir aracı olmadan mahalle ve sokak aralarına girerek tüketicilere sunulacaktır. Bu da Bursa'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca Bursa Su 12 litre ürünleri BESAŞ bayilerinden de temin edilebilecek. Hemşehrilerimiz, Bursa Su dağıtım araçlarının hangi bölge ve mahallede hizmet verdiğini ve geçiş saatlerini internet sitemizden öğrenebilecekler. Yeni markamız Bursa Su'nun şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.