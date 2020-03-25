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Mustafakemalpaşa'da soruyu bilen kitap kazanıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgınına karşı evde geçirilen vakitlerin kitap okuyarak değerlendirilmesi maksadıyla kampanya başlattı.


Sosyal medya üzerinden bilgi yarışması düzenleyen belediye, sorulan sorulara doğru cevap verilmesi halinde 10 kişiye kitap hediye edecek. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Evde geçirdiğimiz vakitleri kitap okuyarak değerlendirmek, kültürümüzü arttırmak ve sosyal medyayı daha faydalı kullanmak adına bir kampanya başlatmaya karar verdik. İlk kitap hediyemizi de sevgili Peygamberimizin hayatını anlatan ‘Çöle İnen Nur' kitabı olarak belirledik. Yapmanız gerekenler, belediyemizin hesaplarını takip etmek ve yayınlanan gönderinin altına doğru cevabı vermek. 1 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00'ye kadar doğru cevap yazanlar arasından 10 kişiye kitabı hediye edeceğiz” dedi.

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