Narko Timsah operasyonunda 100'ün üzerinde torbacı gözaltına alındı

Operasyonda yüzden fazla torbacının gözaltına alındığını söyleyen Ak, operasyonun devam ettiğini ve gözaltı sayısının artacağını ifade etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçesinde 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Helikopterle havadan da desteklenen operasyonun ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü binasında kamera karşısına geçen Ak, bizzat takip ettiği operasyonun 5-6 aylık bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. İstihbara Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyon için özel olarak çalıştığını kaydeden Ak, bu operasyondan sonra şehir merkezinde ve ilçelerde narkotik konusunda ciddi bir rahatlık yaşanacağını dile getirdi.

Ak, “Bu operasyon 5-6 aylık bir çalışmanın son aşamasıdır. İstihbara ve Narkotik Şube müdürlüğümüz birlikte aylarca bu operasyonun hazırlığını yaptı. Bursa ve ilçelerini hepsinde ayrıca şehir dışında da önceden tespit ettiğimiz hedeflerimizde eş zamanlı baskın vardı. 4 bin polis memuru katıldı ve hem Narkotik Daire Başkanlığı'ndan hem de çevre illerden çok sayıda köpek getirildi. Hedeflerimizin yüzde 98'ini aldık diyebiliriz. Biz uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine rahat vermemekte kararlıyız. Bu operasyonla uyuşturucuya ciddi bir darbe vurduk diyebilirim. Vatandaş sokaklarda bu operasyondan sonra ciddi bir temizlik olduğunu görecek. Bu operasyon sokaklarımı gerçekten temizledi bunu birlikte göreceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Ak operasyondaki rakamlarla ilgili de açıklama yaptı. Operasyon henüz devam ettiği için rakamların net olmadığını fakat yüzün üzerinde gözaltı olduğunu söyledi. Ak, “Rakamlarla ilgili operasyon henüz tam bitmediği için bir sayı veremeyiz ama gözaltı sayısı 100'den fazla, üstelik bu sayı artacak” ifadelerini kullandı.