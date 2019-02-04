Nilüfer'de piyano yıldızları resitali

Nilüfer Belediyesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilen Tamara Poddubnaya ve Piyano Yıldızları Piyano Resitali ilgi gördü.

Bursa'daki genç ve yetenekli piyanistlere verdiği eğitimle onları uluslararası organizasyonlara dahil etmesi ile tanınan Elena Çekiç, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle ünlü piyanist Tamara Possubnaya'yı Nilüferli müzikseverlerle buluşturdu. Possubnaya, Konak Kültürevi'ndeki konserde sahneyi Elena Çekiç Müzik Akademisi'nde eğitim alan genç yeteneklerle paylaştı. Aynı zamanda akademisyen olan, Long Island Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, genç yeteneklere verdiği 5 günlük ustalık sınıfları eğitimleri sonunda onlarla aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Tamara Poddubnaya ve genç yetenekler konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Konseri izleyen Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti.