Off-road tutkunlarından 4x4'lük final

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen off-road yarışları 4x4'lük finalle son buldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mitsubishi L200 Triton Türkiye Birliği organizasyonu ile bu yıl 7.'si düzenlenen Büyük Mitsubishi L200 Triton Türkiye Buluşması off-road finali heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 300'ü aşkın off-road tutkunu 26 Ekim'de başlayan kamp ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak 27 Ekim günü final heyecanı için hazırlanan zorlu parkurda kozlarını paylaşmak üzere yerlerini aldı.

Seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu heyecanlı parkurlarda, 44 sporcu, 22 Off-road aracıyla yarıştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Sünlük Mahallesi mevkiinde kurulan parkura gelen profesyonel sporcular ana klâsman mücadelesinin yanı sıra akrobatik hareketlerle izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdiler.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kurulan stantlar ve kamp çadırlarıyla festival havasında geçen yarışlar halat çekme ve çuval yarışlarıyla devam etti. Ardından kupa törenine geçildi. Yarışlarda dereceye giren Kirmasti Off-Road Tim, ikincilik ve üçüncülük alarak ilçeye 2 kupa kazandırdı.

Macera dolu organizasyonda özel olarak hazırlanan parkurlarda cross motorcuları da gösteri yaparak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa'da ilk kez macera dolu bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, motor sporlarının farklı coğrafyalardan her yaştan sporseveri bir araya getiren önemli bir kültürel faaliyet olduğunu söyledi.

Başkan Kanar, “Temiz havası ve eşsiz doğası ile ilçemizin Off-road tutkunlarına ev sahipliği yapması Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki yıl organizasyonu daha geniş kitlelere ulaştırmak için Belediyemizin imkânlarını daha etkin kullanarak motor sporlarını hak ettiği yere taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2 gün süren ve heyecan dolu geçen organizasyonun beğenildiğine vurgu yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, “İlçemizde ilk kez gerçekleştirilen organizasyonu başarılı ve sorunsuz şekilde yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyona 550 off-road aracı ve 1000'den fazla misafir araç giriş yaptı” dedi.