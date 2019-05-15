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Okul aile birliğinden tüm öğrencilere karne hediyesi

Dağ yöresi ilçelerinden Keles’te eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak Bursa gezisi düzenlendi.

Dağ yöresi ilçelerinden Keles'te eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak Bursa gezisi düzenlendi.



Keles'te eğitim gören 200 öğrenciyi okul aile birliği ve idareciler Keles Belediyesi ulaşım sponsorluğunda Bursa'yı gezdirdi. Aralarında daha önce Bursa'ya hiç gelmemiş öğrencilerinde olduğu kafile Bursa'nın tarihi mekanlarını ziyaret etti. Tarihi Ahmet Vefikpaşa Tiyatrosu'nda 'Akıllı Sincaplar' oyununu seyreden öğrenciler daha sonra Tophane'yi gezme fırsatı yakaladı.

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