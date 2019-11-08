Organları bağışçıları ve organ nakli olanlar birlikte fidan dikti

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde organ bağışında bulunan donörlerin yakınları ile organ bağışı yapılan hastalar ve yakınları fidan dikti.

BUÜ Görükle Kampusu içerisinde gerçekleştirilen fidan dikimine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, Organ Nakil Merkezi personeli, akademisyenler, organ bağışı yapılan donörlerin aileleri, organ nakli yapılan hastalar ve yakınları katıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, organ bağışının bir hayat kurtarmaya vesile olmasından dolayı çok önem verilmesi gereken bir eylem olduğunu vurguladı. Türk insanının geleneğinin bir insan kurtarmanın, tüm insanlığı kurtarmak sözü üzerine kurulduğunu söyleyen Rektör A. Saim Kılavuz; “Organ bağışının teşvik edilmesi gerekiyor. Bursa, organ bağışı anlamında Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisidir. Ancak nakiller konusunda biraz daha mesafe almamız gerekiyor. Bugün burada organ bağışında bulunanlar ile organ nakli yapılan aileler bir araya getirdik. Hep birlikte bağış yapılan donörler adına fidan dikimi yapacağız” diye konuştu.

Söz konusu organ nakli olduğu zaman daha keyifli çalıştıklarını aktaran Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise şimdiye kadar bağış yapan ailelere çok teşekkür ettiklerini aktardı. Fidan dikme kampanyasının organ bağışı artışını olumlu yönde etkileyeceğine inandığını söyleyen Dekan Kaya; “Bölgemizdeki insanların organ bağışına pozitif bakışı ülkemizin önde gelen değerlerinden birisidir. Türkiye'yi bu konuda Avrupa Birliği ortalamasının üzerine çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Sadece Bursa bölgesini ele aldığımız zaman Avrupa ortalamasının üzerinde bağış yapılıyor diyebiliriz. Bundan sonra kurum olarak yaptığımız çabalar da organ bağışı ve organ nakli çeşitliliğini arttırmakta tetikleyici bir rol oynayacaktır” dedi. Kaya, gelecekte de organ bağışlayacak herkes adına fidan dikimine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Organları BUÜ Tıp Fakültesi'nde bağışlanan Gülşen Çalış'ın ablası, fidan dikimi esnasında göz yaşlarına hâkim olamadı. Kız kardeşinin organlarını alan hastalar ile ilk kez karşı karşıya gelen Çalış'ın ablası, kardeşine bol bol dua etmeleri için hasta yakınlarına istekte bulundu. 5 yıl önce henüz 20 yaşında hayatını kaybeden ve organları ile 3 aileye hayat veren Emrah Ece'nin annesi ve babası ise çocuklarının adının bir fidanda yaşayacak olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinlik, tüm katılımcıların bağışçıların adını taşıyan fidanları toprakla buluşturmalarının ardından sona erdi.