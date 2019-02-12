Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Yapamayacağım işin sözünü vermem”

Panayır'ın en büyük sorununun doğalgaz olduğunu ifade eden Başkan Dündar, Panayır'ın tün noktalarına doğalgazın gelmesini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Panayır Mahallesi'nin sokaklarını tek tek gezerek esnaf ile bir araya gelen Başkan Dündar, daha sonra Panayır Gençlik Spor Lokali'ne giderek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin'in de katıldığı ziyarette, vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Dündar, tüm vatandaşları tek tek dinleyerek mahalledeki sıkıntılara kulak verdi.

Osmangazi Belediyesi olarak her mahalleye imkanlar doğrultusunda birbirinden önemli hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bizim yaptığımız işler çoktur. Ancak ne zaman bir mahallemizi ziyaret etsek, oradaki eksikleri tespit eder ve kendimize iş yüklenerek döneriz. Panayır, Bursa'nın en eski köylerinden bir tanesiydi. Burası yoğun göç aldı ve bu göçlerle birlikte hızla büyüyerek mahalle konumuna geldi. Tabi yoğun göç bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi ve plansız bir yapılaşma ortaya çıktı. Plansız yapılaşmadan doğan sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Ben bilmediğim ve yapamayacağım işin sözünü vermem. Bu mahallemizin en büyük sıkıntısı doğalgaz. Panayır'a doğal gaz gelmesi için yetkililerle görüşme yapıyoruz. Buraya doğalgazı nasıl getiririz onun mücadelesindeyiz. İmar Barışı'nın çıkma sebebi de bu sorunların çözülmesidir aslında” dedi.

Panayır'a şimdiye kadar eğitimden, sağlığa, ulaşımdan spora kadar birçok alanda hizmetler götürdüklerini dile getiren Başkan Dündar, “Şuan da modern bir kapalı pazar yerini bu mahallemizde inşa ediyoruz. Kalıcı işlere imza atıyoruz. Yaşanan sıkıntılar, anında çözülecek işler değil. Ancak bu sorunları da çözeceğiz. Sorunlar, insanoğlu hayatta olduğu sürece var olacaktır. Bizler çözüm yolları arayarak bu sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Panayır'a baktığımızda uygulanan imar planları ve hizmetlerle hızlı bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Modern bir şehircilik burada ortaya çıkıyor” diye konuştu.