Osmangazi'den engelli öğrencilere el sanatları eğitimi

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katacak 16 vizyon projesi arasında yer alan Bilgi Evleri'nin en kapsamlısı olan Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde engelli öğrencilere, el sanatları eğitimi verildi.

'Geleceği Şansa Bırakmıyoruz' düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerine yön verilirken, aynı zamanda eğitim seminerleri düzenleniyor. Bunun yanı sıra özel gün ve haftaları unutmayarak, çeşitli okullardan yüzlerce öğrenciyi evinde ağırlayan Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nin son programı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen el sanatları eğitimi oldu.

Sadi Etkeser İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin katıldığı eğitim, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi el sanatları öğretmeni Tuğba Arda eşliğinde gerçekleştirildi. Engelli çocukların beceri kazanırken egzersiz yaptığını da ifade eden Arda, “Çocuklarımız, onların özel günlerinde bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Dolayısıyla onların mutluluklarına bizler de ortak oluyoruz. Bugün abeslang çalışması gerçekleştirerek, engelli çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmelerine ve başka bir ortamda vakit geçirmelerine bir nebze de olsa katkı sağladık” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.