Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulunmuştu, 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki plakasız bir aracın bagajında erkek cesedi bulundu. Kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerince açılan bagajdaki cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'e ait olduğu belirlendi. Kan donduran cinayetin ardından 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otomobilin bagajını açtı. Bagajı açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'e ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunduğu otomobilin ile Sinan Sönmez'e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi. Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi.

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, 5 kişi gözaltında

Sinan Sönmez'in çürümüş cesedinin ilk otopsi işlemleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda tamamlandı. Sönmez'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sönmez'in cep telefonu kayıtlarını ve İnegöl-Kestel arasındaki mobeseleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ve alınan ifadelerin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Sinan Sönmez'in birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.