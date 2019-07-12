Parkta otururken önlerine ebabil düştü

BURSA (İHA)– Bursa'da parkta oturan gençlerin önüne ebabil kuşu düştü.

Hamitler Mahallesi'nde parkta oturup sohbet eden bir grup gencin önüne aniden gökyüzünden bir kuş düştü. Hayatlarında ilk defa gördükleri kuşu inceleyen gençler, yaptıkları araştırmalar sonucunda Kur'an-ı kerimde ismi geçen ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Uçamayan kuşu evlerine alıp besleyen gençler, ona gözleri gibi bakıyor.

Parkta otururken bir anda önlerine bir kuş düştüğünü ifade eden Semih Bektaş, ”Kuşu ilk gördüğümüzde normal bir kuş zannettik. Ama yüzüne baktığımızda değişik bir kuş olduğunu fark ettik. Kuşçuya götürdüğümüzde ebabil kuşu olduğunu söyledi, inanamadık ve internetten araştırdık. Araştırdığımızda ise gerçekten ebabil kuşu olduğunu gördük ve şaşırdık. Danıştığımız insanlar bakamayacaklarını söyledi. Mübarek hayvan dediler, sorumluluğun altına giremeyiz dediler. Biz de kıyamadık ilgilendik. Ama ne yapacağımızı pek bilmiyorduk. İnternetten araştırmaya devam ettiğimizde; yere nadir düştüğünü, düştüğünde de bir daha uçamadığını öğrendik. Çatıdan hafifçe bırakmayı denedik fakat uçamadı. Neyle beslendiğini araştırdık, yağsız kıyma ve suyla besledik. Kuşa iki gündür bakıyoruz. İlgilenen, bakabilecek birisi varsa bizimle irtibata geçmesini istiyoruz” dedi.

Ebabil kuşu

Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri görür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Ebabil kuşu ömrünün yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirir. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır.

Türkiye'de ise bu türlerden 4 tanesi yaşamaktadır.

Kur'an-ı kerimde de geçen ebabil kuşları, Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ve askerlerinin başlarına gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak helak olmalarına sebep olmuştur.