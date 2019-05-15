Polis mukabeleye katılan kadınlara 'Mavi Balina' ve tacizi anlattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mukabeleye gelen kadınları 'Mavi Balina' oyunu ve taciz hakkında bilgilendirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Kapı kapı dolaşarak vatandaşları bilgilendiren polis memurları, bu kez farklı bir uygulama yaptı. Serhat Camii'nde mukabele öncesi camiye gelen kadınlara bilgilendirmede bulunan polis memuru Ahmet Talak, özellikle gündemde olan 'Mavi Balina' oyunu konusunda herkesin dikkatli olmasını istedi. Türkiye'de bu zamana kadar 140 kişinin Mavi Balina nedeniyle öldüğünü belirten Talak, ailelerinin çocuklarıyla ilgilenmelerini ve onları yalnız bırakmamaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca oyunun nasıl çocuklara ulaştığı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Tacizlere de değinen Ahmet Talak, "Bu tür konularda bayanların kesinlikle çekinmeden hemen gidip suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Ama maalesef günümüzde yaşanan olaylarda özellikle eşinden ve çevresinden gelecek tepkiler nedeniyle sessiz kalıyor. Bunlar yanlış şeyler, bu tür durumlarda mutlaka gereken yerlere müracaat edilmesi lazım. Yoksa karşı taraf sessiz kalacağını bildiği için eylemlerine devam edecek" diye konuştu.