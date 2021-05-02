Prof. Dr. Reşit Mıstık: "Korona virüse karşı hangi aşı olunmalı"

Dr. Reşit Mıstık, Türkiye'de yapılan korona virüs aşıları hakkında bilgi verdi.

Çin'de üretilen aşılar hariç en az 7 aşının ruhsatlı olup yaygın aşılamada kullanıldığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Reşit Mıstık, "Dünyada yakın zamanda belki de çok daha fazla aşı ruhsatlandırılıp kullanıma sunulacaktır. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen en az 17 aşı çalışması vardır. Bu aşıların bir kısmı faz 2, hatta faz 3'e geçen araştırma safhasındadır. Bu listeye dahil olmayan ve Çin'de üretilen birçok aşı markası vardır. Türkiye'de ise şu ana kadar Sinovac ve Bionthec kullanılmaktadır. Bunlardan Sinovac, ölü, tam virüs aşısıdır. Buna karşı insan vücudunda bu virüse karşı birçok çeşit antikor geliştirir. Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarında koruyuculuk oranının yüzde 84'e yakın olduğu bildirilmiştir. Milyonlarca dozu yapılan bu aşının bildirilen çok ciddi yan etkisi olmadığı görülmektedir. Diğer aşı çalışmalarında olduğu gibi çalışmalar sağlıklı bireylerde yapıldığı için özel hasta gruplarında ruhsatlı tüm aşıların etkinliği hakkında ayrıca bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Soğuk zincir ile taşınması ve muhafazası mümkündür. Bionthec mRNA aşısı ise eskiden beri bilinen ancak ilk kez bu şekilde çok yaygın aşı uygulaması yapılan bir yöntemle elde edilmiştir. Bunun anlamı virüsün koruyucu antikor oluşturacak belli bir antijenini ürettirecek olan genetik şifreyi iğne ile insan kas hücresine göndererek bu hücrede antijen üretilmesi ve oluşan bu antijene karşı vücudun antikor ürettirmesi hedeflenmiştir. Faz 3 çalışmalarında koruyuculuğunun yüzde 95 olduğu belirtilmiştir. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca dozu yapılmış, ciddi yan etkisi olmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak tüm aşılar belli bir kontrolden ve çalışmalardan sonra bir kısmı normal bir kısmı da acil kullanım onayı ile ruhsatlandırılmaktadır. Dolayısıyla ruhsatlandırılmış ve resmi sağlık otoriteleri tarafından önerilen her aşı yaptırılabilir. Ancak kişisel farklılıklar yani cinsiyet, kilo, yaş, ek hastalık, sigara kullanımı gibi herhangi bir aşıya karşı yanıtı etkileyebileceğini hatırlatmakta fayda vardır" dedi.