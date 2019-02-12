Ressamlar sevgi ve barışı çizdi

Kent Konseyi, kültürden sanata her alanda gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ressamlar Çalışma Grubu üyeleri de ‘Sevgi ve Barış' temalı resim çalışmalarını Tayyare Kültür Merkezi'nde sergiledi. 26 gönüllü sanatçının toplam 36 eserinin yer aldığı serginin açılışına Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Necati Şahin, Rıdvan Çiçek, Ressamlar Çalışma Grubu Temsilcisi Ümran Topsakal ile sanatseverler katıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Ressamlar Çalışma Grubu üyelerine teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez ise, dünyadaki en önemli kavramın sevgi ve barış olduğunu söyledi.