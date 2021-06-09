Salih Şeremet Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK sergisi büyüledi

Okul Müdürü Nurettin Kendüzler, TÜBİTAK 4006 sergisinin açılışını Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Ali Tüzen, Şube müdürleri Kadir Yıkılmaz, Mustafa Baltacı, Hasan Toksoy ve Mehmet İşleyen ile birlikte yaptı. Kendüzler'i meslektaşları da yalnız bırakmadı. Osmangazi İlçesinde eğitim veren 21 okulun müdürü ile Yıldırım ilçesinde eğitim veren 3 okulun müdürü de TÜBİTAK 4006 sergisinin açılışına katıldı. Salih Şeremet Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisini ziyaret eden ve öğrencilerin hazırladığı projeleri dikkatle inceleyen Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Hasan Ali Tüzen ile Şube Müdürleri, serginin gerçekleştirilmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

8-9 Haziran tarihlerinde açık olan sergiyi veliler ve farklı okulların öğrencileri de gezme imkanı olacak. Okul Müdürü Nurettin Kendüzler, geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle yapılamayan TÜBİTAK Bilim Fuarına bu yıl 23 proje ile katıldıklarını söyledi