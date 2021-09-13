Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imâlatta

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin göbeğinde âtıl kalan Sıcaksu Bölgesi'ni dönüştürme çabalarında sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma çalışmaları ile dönüşümün önündeki engeller kaldırılırken, uygulanacak dönüşüm projesinin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı.

Tabakhaneler, 2010 yılından itibaren Badırga'daki sanayi bölgesine taşınırken, son 10 yıldır bölgede kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için büyük çaba harcandı. Son iki dönemdir bölgede kamulaştırma çalışmalarında önemli bir mesafe kat eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, dönüşümün önündeki bütün engelleri kaldırdı. Bu bölgedeki üretilecek konutları, diğer dönüşüm projelerinde kullanmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatın yapımını üstlendi.

Uygulaması Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak projenin ihalesi, 'Bursa ili Osmangazi ilçesi Alemdar ve Gaziakdemir mahalleleri (Sıcaksu) kentsel dönüşüm projesi 690 adet konut, 92 adet dükkân inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenleme işi' başlığıyla yapıldı. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, bina yükseklikleri ise şehir siluetini bozmayacak şekilde zemin+5 katı geçmeyecek şekilde planlandı.

Dönüşüm hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır konuşulan Sıcaksu Bölgesi'nin dönüşümünde de artık sona geldiklerini hatırlatarak, Bursa'da âdetâ bir

dönüşüm hamlesi yaşandığını kaydetti. 75 Yıl - Yiğitler - Esenevler kentsel dönüşüm alanında uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini, İstanbul Caddesi'nde bir taraftan dönüşümün başladığını diğer taraftan da Beşyol bölgesinde uzlaşma görüşmelerine devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Sıcaksu Kentsel Dönüşümü için ihale yapıldı. Kanunî sürenin tamamlanıp, inşaatın başlamasını bekliyoruz. Bu projelerle bir taraftan yıpranan, depreme karşı dayanıksız yapı stoku yenilecek, diğer taraftan şehrimiz modern ve güvenli konutlarla donatılacak" dedi.