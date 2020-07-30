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Sigara izmariti yangın çıkardı, Paşa Çiftliği tehlike atlattı

Bursa’da şehrin merkezinde kalan Paşa Çiftliği’ndeki tarım arazilerine atılan sigara izmariti yangın çıkarttı.

Bursa'da şehrin merkezinde kalan Paşa Çiftliği'ndeki tarım arazilerine atılan sigara izmariti yangın çıkarttı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.


İzmir Yolu Acemler Kavşağı yakınlarındaki Paşa Çiftliği'nde saat 16.30 sıralarında kuru otlar atılan sigara izmaritinden dolayı alev aldı. Biranda büyüyen alevler vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.


Vatandaşlar söndürme çalışmasını meraklı gözlerle izlerken, trafikte ise bir süre aksama yaşandı.

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