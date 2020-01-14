İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak kedilerinin oyuncak kediyle imtihanı

Bursa’da balkondan aşağı sallandırılan oyuncak kedi, mahallenin kedilerini ayağa kaldırdı.

Bursa'da balkondan aşağı sallandırılan oyuncak kedi, mahallenin kedilerini ayağa kaldırdı. Oyuncağı gerçek sanan kediler, ne yapacağını şaşırdı.


Vatandaşın kuyruğuna ip bağlayıp balkondan sarkıttığı oyuncak kedi, gülme krizlerine sebep oldu. Oyuncağı gerçek sanan mahallenin kedileri, tedirgin oldu. Bembeyaz oyuncak kediyi karşılarında gören kediler, ona dokunmak için akla karayı seçti. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda kediler, uzun oyuncağın başından ayrılmadı. Yaşanan bu anlar ise vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.