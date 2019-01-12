İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 89 - Beşiktaş Sompo Japan: 79

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 89-79 skorla kazandı.



Salon: Tofaş


Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki


TOFAŞ: Diante Garrett 16, Berkan Durmaz 2, Samuel Jose Mejia 16, Frank Elegar 14, Kyle Weems 11, Barış Ermiş 8, Yiğit Arslan 6, Kenneth Kadji 9, Muhsin Yaşar 7


Başantrenör: Orhun Ene


Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Mchael Pressey 20, Erkan Veyseloğlu 9, Samet Geyik 4, Robin Clemens Benzing 3, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı, Kyle Edward Gibson 15, Can Maxim Mutaf 2, Kenan Sipahi 4, Ivan Buva 9, Jason Allen Rich 13


Başantrenör: Dusko Ivanonıc


2. Periyot: 16-17 (Beşiktaş lehine)


Devre: 47-29 (TOFAŞ lehine)


3. Periyot: 67-52 (TOFAŞ lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.