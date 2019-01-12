Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 89 - Beşiktaş Sompo Japan: 79

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 89-79 skorla kazandı.
Salon: Tofaş
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki
TOFAŞ: Diante Garrett 16, Berkan Durmaz 2, Samuel Jose Mejia 16, Frank Elegar 14, Kyle Weems 11, Barış Ermiş 8, Yiğit Arslan 6, Kenneth Kadji 9, Muhsin Yaşar 7
Başantrenör: Orhun Ene
Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Mchael Pressey 20, Erkan Veyseloğlu 9, Samet Geyik 4, Robin Clemens Benzing 3, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı, Kyle Edward Gibson 15, Can Maxim Mutaf 2, Kenan Sipahi 4, Ivan Buva 9, Jason Allen Rich 13
Başantrenör: Dusko Ivanonıc
2. Periyot: 16-17 (Beşiktaş lehine)
Devre: 47-29 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 67-52 (TOFAŞ lehine)