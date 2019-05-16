Terminale modern cami

Her gün bin 500'e yakın aracın giriş çıkış yaptığı, binin üzerinde kişinin çalıştığı ve onbinlerce vatandaşın kullandığı BURULAŞ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin önemli eksiklerinden biri daha Büyükşehir Belediyesi tarafından giderildi. Terminal içerisindeki mescidin yetersiz kalması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında temelini attığı cami inşaatını tamamlayarak hizmete aldı. Cami açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önceki dönem belediye başkanı Recep Altepe, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Terminal Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Turan ve çok sayıda esnaf katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, İmam Hatip Murat Korkut tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Cami, protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü İzani Turan'ın ettiği dua ile teravih namazı öncesinde ibadete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, her gün sayısız kullanıma sahne olan terminalin en önemli eksikliklerinden birinin giderildiğini söyledi. Daha önce terminal içerisinde yer alan mescidin yetersizliği nedeniyle bölge esnafından gelen yoğun talep üzerine harekete geçtiklerini belirten Başkan Aktaş, özgün mimarisiyle Bursa'yadeğer katacak bir ibadet mekanını hizmete almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Caminin inşaatına 2016 yılında başlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Mimarisi, malzeme kalitesi, işçiliği ve çevre düzenlemesiyle ayrıcalıklı bir yapı olan Terminal Camii'nin bir an önce hizmete başlaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Nihayetinde böyle mübarek bir ayda bu açılışı yapmak bizlere nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Caminin 602 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu, zemin ve asma kat şeklinde yaklaşık 2.5 milyon TL'lik bir harcama ile kullanıma alındığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Abdest alma üniteleri, tuvaletleri, parke, bordür, aydınlatma ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgemiz modern bir yapı kazanmış oldu” diye konuştu.

Etkinlikte, önceki dönem belediye başkanı Recep Altepe de söz alarak bir konuşma yaptı. Caminin yapılmasında emeğe geçenlere teşekkür eden Altepe, “İnşallah herkes, Bursa'nın özelliklerini taşıyan bu mekanasahip çıkar. Allah yapılan ibadetleri, hayırları kabul etsin” şeklinde konuştu.

Terminal Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Turan da 3 yıl önce başlayan faaliyetlerin Alinur başkanın çalışmalarıyla son bulduğunu ifade etti. Cami yapılırken terminal esnafının da dışarıdan vatandaşların da yardımlarını esirgemediğini kaydeden Turan, “Umuyorum ki burası, evliyalar şehri Bursamıza yakışan bir ibadet mekanı olmuştur” açıklamasında bulundu.

Terminal Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turan, günün anısına Başkan Aktaş'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.