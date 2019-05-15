TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Serik Belediyespor: 4

TFF 3.
Lig 3. Grup Yarı Final rövanş maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor'a 4-2 yenildi. İlk maçı da 1-0 kazanan konuk ekip, adını finale yazdırdı.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Can Cengiz (x), Mücahit Değermenci (x), Samet Özkul (x)
Karacabey Belediyespor: Muzaffer, İsmail, Hüseyin (Emrah dk. 32), Gökhan, İlker, Muhammed, İlyas, Cemal (Cenk dk. 46), Adem (Berkin dk. 33), Batuhan, Anıl
Serik Belediyespor: Orkun, Taner, Erdal (Arda dk. 74), Kaan, Sinan (Rauf dk. 89), Ahmet, Alican, Sertaç, Burçin, Erdi, Alican (Samet dk. 65)
Goller: İlker (dk. 45+2), Batuhan (dk. 77) (Karacabey Belediyespor), Burçin (dk. 11), Erdi (dk. 42), Ahmet (dk. 45+3), Alican (dk. 52) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kart: İlker (dk. 46) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Hüseyin (Karacabey Belediyespor) Atakan, Erdal (Serik Belediyespor)