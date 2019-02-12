Ulaşımda Bursa vizyonu

Başkan Aktaş, yapılacak düzenlemelerle 54 kilometrelik mevcut raylı sistem hattının 114 kilometreye, günlük taşınan yolcu sayısının da 286 binden 1 milyon 322 bine ulaşacağını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Fan Club tarafından Almira Otel'de gerçekleştirilen ‘Yerel Seçimler Öncesi Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşma Toplantıları'nda, Bursa'nın 2023-2035 ulaşım vizyonunu anlattı. Bursa'nın sahip olduğu değerlerle özellikli olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, ezberleri bozan bir şehir. Bursa'da kentleşmeyle ilgili bir sorun var. Bursa ile ilgili bir tasavvur oluşturmalıyız. Bursa'da 14 bin 326 kişiye sorduk, her fırsatta vatandaşlarımızı dinledik. Bursa'nın öncelikli sorununu ulaşım olduğunu olarak tespit ettik ve bu noktada çalışmalara hız verdik” dedi.

Öncelikle ulaşımda kısa vadeli çözümler üreterek, akıllı kavşaklarla ve yol çalışmalarıyla kentin trafiğine nefes aldırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, Bursa'nın ulaşımına uzun vadeli çözümler ürettiklerini de sözlerine ekledi. Ulaşım Master Planı'nın detaylıca çalışıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ulaşımındaki aksaklıkların çözümü için 2023 ve 2035 vizyon projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana zarar edilen projelerde revizyona gittik. Su fiyatlarında ve ulaşımda indirimler yaptık. Ulaşımda ilk etapta attığımız kısa vadeli adımlarla, toplu taşıma daha çok tercih edilmeye başladı. “Bu, filmin fragmanı, asıl film daha sonra başlayacak” dedik. Çünkü Bursa'nın ulaşımı ile ilgili yoğun çalışmalarımız var” diye konuştu.

Mevcut raylı sistemde kapasite artacak

Başkan Aktaş, ulaşım konusunda yapılan hazırlıkları özetlediği sunumunda, mevcut metroda sinyalizasyon optimizasyonu yapılacağını söyleyerek, “Ulaşım en acil konumuz. Orta ve uzun vadede çalışmalarımız var, ulaşım master planını seçim sonrasında gündeme alacağız. Mevcut raylı sistem hattı sinyalizasyon yatırımı ile 3.75 dakikadan 2 dakikaya inerek yıllık 70 milyonluk yolcu artışı olacak. Mevcut raylı sistem hatları hat 1 ve hat 2, Şehir Hastanesi uzatması, Görükle ve Hasanağa uzatması, yeni iki tane metro hattı, hat 3 ve hat 4 ile 54.06 km'lik mevcut raylı sistem hattı 114,4 km'ye ve günlük taşınan yolcu sayısı da 286 binden 1 milyon 322 bine ulaşacak. 400 km bisiklet yolu oluşturulacak. Acemler viyadük ve servis yolları, stat bağlantı yolları ve Yakın Çevre Yolu'na bağlayan köprü ve kavşaklarla kapasitesi artırılarak trafik sorunu çözülecek. 18 noktada toplu taşıma transfer merkezi ve 30 noktada, ‘Park et, devam et, P&R' alanlarıyla ulaşım entegrasyonu sağlanacak” diyerek ulaşım başta olmak üzere kente değer katacak çalışmaların hazır olduğuna işaret etti.

“İyi bir yol haritası”

Başkan Aktaş, kentsel dönüşümden turizm ve tarımın desteklenmesine kadar her alanda atılacak adımlarla Bursa'nın daha da güzel, daha yaşanabilir bir kent haline geleceğini ifade etti. Başkan Aktaş, Bursa'nın sağlıklı bir şekilde şehrin batısına ve kuzeyine doğru büyüyeceğini kaydederek, “İyi bir yol haritası ortaya koymalısınız. Bir belediye başkanının hikayesi olması lazım, turizmle, sanayiyle, altyapıyla, ulaşımla alakalı hikayeniz olacak. Benim hikayelerim var, Bursa için hedeflerimiz var. Yapılan her çalışmadan Bursa istifade etsin, şehir zenginleşsin. Bursa'nın dünya şehri olması lazım. Ufkumuzu, vizyonumuzu bu manada geliştirmeliyiz. Söylediklerimi yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.