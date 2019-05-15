Ünlü börekçi itfaiyecilere sürpriz yaptı mahkemelik oldu

Bursa'da itfaiyeciler haftasında itfaiye erlerine sürpriz yapmak için yaptığı asılsız ihbar yüzünden mahkemelik olan Börekçi Hasan Açar, çıktığı ilk duruşmada beraat etti. Mahkeme çıkışı açıklama yapan Açar yaptıklarının suç olduğunu sonradan öğrendiklerini ve itfaiyeyi meşgul ettikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Bursa'da geçtiğimiz yıl Börekçi Hasan Acar, 110 ihbar hattını arayarak, Yunuseli'nde bulunan dükkanının yandığını bildirdi. 5 dakika içinde itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiyeciler hemen hortumları açıp, koşarak dükkana girdi. İçeride yangınla karşılaşacağını bekleyen itfaiye erleri, dükkana girince börek ve alkışlarla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdı. Bu duruma ilk başta sinirlenen itfaiyeciler, itfaiye haftalarının kutlanmak için böyle bir organizasyon yapıldığını öğrenince durumu gülümseyerek karşıladı.

Hasan Acar itfaiyeciler haftası sebebiyle yaptığı bu ilginç sürpriz sebebiyle daha sonra mahkemelik oldu. Acar hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde suç uydurma suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya Hasan Acar'ın yanı sıra olay günü iş yerinde müşteri olarak bulunan ve rica üzerine itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunan 2 kişi daha sanık sıfatıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suç işleme kasıtlarının bulunmadığını tek amaçlarının itfaiye erlerine sürpriz yapmak olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı sanıklar hakkında yaptıklarının iyi niyetli olsa dahi o esnada başka bir yerde meydana gelebilecek yangına müdahaleyi geciktireceğini hatırlatarak beraat kararı verdi.

Duruşmadan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Acar, “Biz o gün iyi niyetle itfaiyecilere küçük bir sürpriz yapmak istemiştik. Kendilerini arayıp iş yerimizde yangın olduğunu söyledik ve gelen ekibe de sürpriz bir kutlama hazırladık. Tamamen iyi niyetle yapılmış bir şeydi fakat suç işlediğimizden haberimiz yoktu. Biz kimseye örnek olsun istemiyoruz tabi ama sayın mahkeme de yaptığımız şeyin yanlış olduğunu fakat söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığını belirterek beraat verdi. Bundan sonra daha dikkatli olacağız” dedi.