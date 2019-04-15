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Yenişehir'den çaldı İnegöl'de yakalandı

Düz kontak yapılarak çalınan otomobil, Bursa’da emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Düz kontak yapılarak çalınan otomobil, Bursa'da emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 16 PH 743 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gören sahibi durumu polise bildirdi. Aracın İnegöl'de seyir halinde olduğu bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan aracı durdurdu. Aracı düz kontak yaparak çaldığı iddia edilen R.I. (28) aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamanın ardından R.I., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Çalındığı illeri sürülen araç çekici yardımıyla karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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