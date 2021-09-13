Yıldırım'da her işin başı sağlık

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli diş hekimi ve hemşireler, ilçenin belli noktalarında kadınlara ve çocuklara yönelik eğitimler verdi. Doğru nefes alma, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı eğitimleri veren ekipler, şimdi de 69 mahalle muhtarlığında vatandaşla bir araya gelerek sağlık taraması gerçekleştiriyor. Mahalle sakinlerinin ateş, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapan hemşireler, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında vatandaşı bilgilendiriyor.