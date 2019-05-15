Yıldırım'da iftar sofrası kadın meclis üyelerinden

İftar yemeği için dışarı çıkamayan yaşlı ve hasta aileler için Yıldırım Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri mutfağa girdi.

Yıldırım Belediyesi meclis üyeleri, ramazan ayı boyunca ilçe sakinlerini iftar sofralarında ağırlıyor. Meclis üyeleri Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden Sakız ailesini iftara davet etti. Ancak, aile reisi Ramazan Sakız, annesi Fatma Sakız (76) ve Babası Hüseyin Sakız'ın (84) yaşlı ve rahatsız oldukları için evden çıkamadıklarını, dolayısı ile bu iftar davetine icabet edemeyeceklerini bildirdi. Ailenin durumu Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a iletildi. Yılmaz, yemeklerin kendi evinde eşi Esen Yılmaz ve kadın meclis üyeleri tarafından hazırlanabileceğini, iftarın ise ailenin evinde yapılabileceğini söyledi.

Bereket sofrası

Bu durum üzerine yemeklerin meclis üyeleri tarafından hazırlanarak, iftar yemeğinin ailenin evinde yenilmesi kararlaştırıldı. Başkan Oktay Yılmaz'ın eşi Esen Yılmaz, meclis üyeleri Nazlı Merve Eryılmaz, İmren Çavuşoğlu ve Sevim Parlak mutfağa girerek iftar menüsünü hazırladı. Başkanlık konutunda hazırlanan yemekler Yılmaz ailesi ve meclis üyeleri tarafından Sakız ailesinin evine götürüldü. İftarın bereketi Başkan Yılmaz ve eşi Esen Yılmaz, meclis üyeleri, Sakız ailesi ile komşularının katıldığı sofrada paylaşıldı.

"Bayram sevinci yaşattılar"

Misafirlerini evde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Ramazan Sakız, “Annem ve babamı bu iftar davetine götüremeyeceğim için çok üzülmüştüm. Onlar da dertlenmişti. Ancak Başkanımız ve meclis üyelerimizin duyarlılığı sayesinde çok daha anlamlı bir buluşma oldu. Annem ve babam çok mutlu oldu. Onların bu mutluluğu bana bayram gelmeden bayramı yaşattı. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.

Hayatındaki en güzel sofralarından birisi olduğunu dile getiren Baba Hüseyin Sakız, “Başkanımın ve kızlarımızın zahmeti, bize hastalığımızı da, yaşlılığımızı da unutturdu. Onlar bizim gönlümüzü hoş etti. Mevlam onları iki cihanda aziz kılsın” diye konuştu.

Yıldırım'ın büyük bir aile olduğunu ve bir aile olarak, paylaşmanın mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ramazan, birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır. Ne mutlu bize ki, bu ruhu hep birlikte yaşayabiliyoruz. Bu gün sofrasını bize açarak, bu duyguları yaşamamıza vesile olan Hüseyin amcamıza, Fatma teyzemize ve Ramazan kardeşimize teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, onlar tebessüm ederse bütün Yıldırım güler, Bursa güler Türkiye güler. Biz ilk günden bu yana Yıldırım'ı yönetmek için değil, Yıldırım'a hizmet etmek için yola çıktığımızı vurguladık. Meclis üyelerimizin gösterdiği bu duyarlılık, bunun en güzel tezahürü olmuştur. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum” açıklamasını yaptı.