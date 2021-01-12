Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bursaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Burak Kapacak'ın sert şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.
60. dakikada Batuhan Kör, sağdan taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde istediği gibi kafa vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.
83. dakikada Sam, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz'de kaldı.
90+1. dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Ozan Koç dk. 46), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Kerem Şen dk. 21) (Ramazan Keskin dk. 68), Batuhan Kör (İsmail Can Çavuşluk dk. 68), Ali Akman (Çağatay Yılmaz dk. 56)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Eren Güler
Teknik Direktör: Mustafa Er
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Imeri (Adem Metin Türk dk. 83 ?), Naldo, Kudriashov (Ersan Gülüm dk. 46), Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Fredy dk. 46), Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar (Nuri Şahin dk. 72), Sam (Serdar Poyraz dk. 83 ?), Jahovic
Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)