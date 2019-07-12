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15 Temmuz için İlahiyat Camii'nde mevlit

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından İlahiyat Fakültesi Tacettin Arslan Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından İlahiyat Fakültesi Tacettin Arslan Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu.


Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen mevlid programına Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ yönetimi, Çanakkale protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cuma vaazını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz yaparken, namaz sonrası pilav ve tatlı ikramı yapıldı.

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