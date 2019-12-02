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AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim

AK Parti Çanakkale teşkilatında, merkez ilçe delege seçim takvimi çerçevesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor.


Seçimler dahilinde İsmetpaşa ve Barbaros Mahallesi delege seçimleri gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu seçimler ile ilgili konuşan Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, "Delege seçim takvimimiz dahilinde İsmetpaşa ve Barbaros mahallelerimizde delege seçimlerimizi coşkulu bir şekilde tamamladık. Bu çerçevede iki mahallemizde toplam 151 delege arkadaşımız seçim sonuçları çerçevesinde seçildi. Bundan sonra da her gün takvim dahilinde seçimlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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