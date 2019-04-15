Başkan Erdoğan ilk nikahını kıydı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Biga Belediye Başkanı seçilen Bülent Erdoğan ilk nikahını kıydı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Zülal Göl ve Ulaş Önal çiftinin nikah akdini gerçekleştirerek, mutluluklarına ortak oldu. Bir düğün salonunda kıyılan nikahta Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "İlk nikahımızı bu güzel gençlerimiz için kıyacağız. Rabbim şimdiden hayırlı etsin" dedi.