İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Erdoğan ilk nikahını kıydı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Biga Belediye Başkanı seçilen Bülent Erdoğan ilk nikahını kıydı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Biga Belediye Başkanı seçilen Bülent Erdoğan ilk nikahını kıydı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Zülal Göl ve Ulaş Önal çiftinin nikah akdini gerçekleştirerek, mutluluklarına ortak oldu. Bir düğün salonunda kıyılan nikahta Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "İlk nikahımızı bu güzel gençlerimiz için kıyacağız. Rabbim şimdiden hayırlı etsin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.