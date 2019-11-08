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Başkan Yüksel hastaların kandilini kutladı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Belediye Başkanı Güray Yüksel, Mevlit Kandili dolayısıyla devlet hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Belediye Başkanı Güray Yüksel, Mevlit Kandili dolayısıyla devlet hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek kandillerini kutladı.



Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve kendilerinin Mevlit Kandili'ni tebrik etti. Vatandaşlar, böylesi anlamlı mübarek bir gecede Başkan Yüksel'in gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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