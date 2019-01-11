Bayramiç'te ‘Namın Yürüsün' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Habibe Yüksel ile annesi Seniha Yüksel'in hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Namın Yürüsün' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Bayramiç'in tanınmış simalarından, deve güreşi camiasının tek kadın deve yetiştiricisi olan Habibe Yüksel ile annesi Seniha Yüksel, Serkan Uslu tarafından çekilen "Namın Yürüsün" adlı belgesele konu olmuştu. Dededen kalma güreşçi deve yetiştiriciliğini devam ettiren ve deve güreşi meydanlarında yerini alan Habibe Yüksel, annesi Seniha Yüksel, ağabeyi İbrahim Yüksel ve yeğeni Nilüfer Kırcalı'nın yaşamlarından kesitlerin yer aldığı 52 dakikalık belgesel, ilk olarak Bayramiç halkının beğenisine sunuldu. Aslen Bayramiçli olan ve profesyonel fotoğrafçılık yapan Serkan Uslu tarafından hayata geçirilen belgeselin ilk gösterimi, Bayramiç Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşti.

Gösterime Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, CHP Bayramiç İlçe Başkanı Süruri Savaş, oda başkanları, deve güreşinin ilçedeki önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösterim öncesi söz alan Serkan Uslu, "Bu belgesel gelecek nesiller için bir belge niteliğinde. 5 yıllık bir proje. Gelecek nesiller bu belgesel ile deve yetiştiriciliği kültürünü anlamaya çalışacaklar. Belgeselimiz çeşitli festivallere katılacak" dedi.

Belgesel katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.