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Biga'da Amatör Denizcilik Sınavı yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Karabiga Liman Başkanlığınca amatör denizcilik belgesi eğitimi ve sınavı yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Karabiga Liman Başkanlığınca amatör denizcilik belgesi eğitimi ve sınavı yapıldı.


Atatürk Kültür Merkezinde yapılan eğitime Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Jandarma Komutanı Sezai Alkan, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Karabiga Liman Başkanı İsmail Gümüş ve kursiyerler katıldı. Karabiga Liman Başkanı İsmail Gümüş yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan hedef 2023- 1 milyon amatör denizci projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sınav değerlendirmesinin ardından amatör denizcilere belge verileceğini belirten Gümüş, "Etrafı denizlerle çevrili Türkiye'de insanların denizle daha fazla kucaklaşmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1435 kişinin katıldığı eğitim ve sınavda başarılı olanlara belgeleri düzenlenecek. İki oturum halinde yapılan eğitim Çanakkale liman başkanlığında görevli Mühendis ve uzak doğu kaptanı amatör denizci eğitimcisi Cüneyt Aydemir tarafından verildi. Katılım yoğun olduğundan her ay eğitim ve sınav yapacağız. Müracaatları almaya devam ediyoruz" dedi.

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