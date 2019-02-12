Biga'da bir kişi aracında ölü bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi aracının içinde ölü bulundu

Biga'da İstiklal Mahallesi 2 Nolu Sanayi Sitesi 12. Sokak üzerinde park halindeki aracının içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede Şerafettin Özcan'ın(60) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansa alınan Özcan, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.