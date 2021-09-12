Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçuluk Festivali düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinin 99. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okçuluk festivali düzenlendi.

Rafet Gürkaynak Caddesi üzerinde bulunan Millet bahçesi alanında düzenlenen festivale Türkiye genelinden yüz okçu katıldı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan festivalde yaptığı konuşmasında şunları dedi:

“İstanbul, Bursa, Kütahya, Balıkesir gibi farklı illerimizden katılan okçu arkadaşlarımız ile birlikte Biga Okçuluk Kulübü öncülüğünde festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle kurtuluş etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Bu yıl daha kapsamlı bir program düzenledik. Trap atışlarımız bir yandan devam ediyor. Abdiağa mesire alanımızda kamp kuran motosikletli arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışı ile biz ata sporlarımızın yaşaması için kulüplerimize gereken desteği vermeyi kendimize görev biliyoruz" dedi. Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun ise 11 yıl önce kurulan kulübün 5 yıldır faaliyetine ara verdiğini dile getirdi. Uygun: " çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Okçuluk kıyafetlerini giydiklerini telefonlarını koyacak yer bulamıyorlar.”

Festivalde, 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında gümüş madalya kazanan Milli Okçu Bülent Korkmaz, Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun ve diğer okçularda yer aldı.