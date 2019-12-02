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Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi

Çan Belediyesi, motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Sürüş Eğitmeni ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Hakemi Tanser Katkar’ın katkılarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi.

Çan Belediyesi, motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Sürüş Eğitmeni ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Hakemi Tanser Katkar'ın katkılarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi.


Gerçekleştirilen seminerin sonunda katkılarından ve desteklerinden dolayı eğitmen Tanser Katkar'a teşekkür plaketi verildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün ve belediyenin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çan Belediyesi olarak motosiklet sevdalılarını bir araya topladık; motosiklet kullanıcılarını bilinçlendirmek ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmek adına düzenlenen eğitim programımızı gerçekleştirdik" denildi.

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