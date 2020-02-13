Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ”İlçemizde ipliği özel olarak kök boya tabir ettiğimiz özel bir karışım ile üretilen geleneksel Türk el sanatlarımızdan, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirası ile kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaiğin ürünü halı ve kilim dokumacılığın Çan'da destekçisi olmaya devam ediyoruz. Tarihi serüveni olan ve bölgemizde kendine sağlam bir yer edinmiş, kadınlarımızın duyguları ile açığa çıkan tarihi Çan halısı ve kiliminin ilmik ilmik işlendiği kadınlarımızın el emeklerini sergilediği dokuma tezgahlarını ziyaret ettik. Tarihi duygusu, emeği ve kadınlarımızın işleyişi ile tezgahlardan çıkan tarihi Çan halısı ve kilimi yöremiz için çok değerlidir. Bizlerde Çan halısı ve kilimine sahip çıkarak üreticimizin halılarını pazarlamasında yardımcı olacağız“ dedi.