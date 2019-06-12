Çan Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Çan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan stantlarda öğrenim gören kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar törene gelen misafirlerin gösterimine sunuldu. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Ak Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Aslan, STK başkan ve yöneticileri, okul müdürleri, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı sergide 24 branşta 200 eser görücüye çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu belirterek, "Bir ülkenin eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa ekonomik büyüme ve gelişmesi de aynı oranda gerçekleşecektir. İnsana ve eğitime yapılan yatırım, hızlı ve planlı bir kalkınma ve sosyal gelişmenin temel dayanağıdır. İnsanların, toplumların öncelikleri, inanç ve değer yargıları yaşadıkları şehirlere farklı özellikler kazandırmaktadır. Bize düşen de bu özellikleri muhafaza etmek ve bu kültürü korumaya çalışmaktır. İnsanlar var oldukça kültürler de var olmaya devam edecektir” dedi.

Kaymakam Mustafa Gürdal ise, "Eğitimin önemi, artık herkes tarafından anlaşılan bir gerçek. Eğitilmiş toplumlarla eğitimde yeterli düzeye ulaşamamış toplumlar arasındaki bariz fark, bu alana ülkelerin ve milletlerin ayrı bir önem vermesini gerektiriyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün ‘Beşikten Mezara Kadar Eğitim' ilkesi doğrultusunda tüm bireylere hizmet vermeyi hedefleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 7'den 70'e her yaştan insanımıza bilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitimler vermeyi amaçlamıştır. Ben emeği geçen tüm yöneticilerime, usta yetiştiricilere ve kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.