Çanakkale'de dostluk maçı gerçekleşti

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, Maç öncesinde köye gelen 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı Başkanı Nuray Işık Telli, Takım Antrenörü Akif Telli ve sporcuları Etili Seramik Üretim Müdürü Nazım Savaş karşıladı.

Takım Antrenörü Akif Telli, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada, “1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı, görme engelliler Futsal 1. Lig'de oynuyor. 25 Haziran - 3 Temmuz tarihlerinde de Aksaray ilinde Futsal 1. Lig 1. devre müsabakalarına başlayacağız. Onun öncesinde Etili'ye Etili Seramik Fabrikalarının daveti üzerine geldik. Bir dostluk maçı gerçekleştirdik. Güzel de bir maç oldu. Etili Seramiğe, Fabrika Müdürü Selçuk Tülek beye, müdürlerine ve çalışanlarına bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Turnuva öncesi sporcularımız için de hem antrenman, hem bir dostluk tanışma maçı oldu. Maçların serilerinin devamını da yapmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Etili Seramik Fabrikaları Üretim Müdürü Nazım Savaş ise, “1915 Çanakkale Görme Engelliler Spor Kulübü'ne bizim davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Geldiler, tanışma fırsatını bulduk. Futsal gibi zorlu bir spor salonunda bu sporu yapmak onlar için de çok önemli. Biz de duyunca heyecanlandık, bizim de bir takımımız var. Ama bizimkisi amatör bir kulüp, fabrikanın sponsor olduğu. Kardeşçe bir maç oldu. Kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.