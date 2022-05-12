Çanakkale'de gerçeğini aratmayan tatbikat

Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Yakınları senaryo gereği göçük altında kalan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) ekipleri, profesyonel oyunculara taş çıkarttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ‘Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları tatbikatlar düzenliyor. Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyünde de AFAD'a ait eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta 44 araç, 177 personel ve 40 AFAD gönüllüsü görev aldı. Çanakkale Afet Müdahale Planı'nda görev ve sorumlulukları olan afet grupları sorumlusu kurum ve kuruluşlar ve STK'ların katılımı ile saat 20.10'da Yerel Düzey TAMP Çanakkale Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta AFAD, UMKE, AKUT, Kızılay, 112 Acil Servis, polis, jandarma, orman işçileri ve STK'ların yanı sıra gönüllüler yer aldı.

Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, “Bugün saat 10.00'dan itibaren masa başı tatbikatı, saat 20.30'dan itibaren artçı sarsıntı senaryosu üzerine saha tatbikatı yapacağız. Tatbikatta 44 araç, 177 personel görev yapmakta ama buna başka araçlar da katılabilir, daha fazla olacaktır. Tatbikatta biz görevli ekiplerin olay mahalline intikali, birbirleriyle koordinasyonunu sağlamaları hususunda uygulamaları yapacağız. Hep birlikte tatbikatımız hayırlı olsun diyorum. Şu anda artçı sarsıntı üzerine bir binanın yıkıldığını ihbar eden bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefonuyla tatbikatımız başladı. Görevli ekipler bu süreçte buraya intikal edecekler. Başlangıçta güvenlik ve trafik ekipleri olay yerine intikal edecekler. Çünkü olay yerinde aile yakınları, yakınlarından haber almak isteyebilirler. O müdahale ile başlayacağız, ardından acil müdahale ekipleri gelecekler. Acil müdahale planındaki diğer ekipler olay yerine gelecekler. Tatbikat çerçevesinde hedefimiz toplumda afet farkındalığı oluşturmak, ekipler arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini en üst seviyeye çıkartmaktır” dedi.