ÇOMÜ, YÖK karnesine göre patentte 109 devlet üniversitesi arasında 2. sırada

Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez yayımlanan ve üniversiteleri 5 ana başlıkta (Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Bütçe ve Finansman, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk) toplam 62 farklı göstergede değerlendiren ‘'YÖK Karnesi'' açıklandı.

109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 172 üniversitenin verileri değerlendirilerek hazırlanan karneye göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), başvurusu yapılan ve tescil alan patent sayılarına göre 2.sırada yer alarak bu konudaki yükselişini belgelemiş oldu.

2 yıldır Proje Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülmekte olan ÇOMÜ'nün patent çalışmaları ile gelinen noktanın da ötesinde hedefler konularak çalışmalar devam ediyor. Akademisyenlerin yaptıkları çalışmalarda patent, faydalı model, tasarım gibi konularda fikri haklara ilişkin Proje Koordinasyon Merkezinden destek alınabiliyor.