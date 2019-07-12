'Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleşti

Dr. Sedat Murat'ın katılımıyla Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşti.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Ercan fakültenin gelişimine değindiği sunumunda öğretim üyelerinin akademik performansları, yayınları, projeleri ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeni bir fakülte olmasına rağmen yapılan çalışmaların ümit verici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “ÇOMÜ'yü araştırma üniversite yapma hedefimizde, öğretim üyelerimizin uluslararası yayın çalışmaları yapmaları çok önemli. Sizlerden beklentim bu konuda ki çalışmalarınızı arttırmanız olacak. Yönetim olarak bizlerde fakülte ile ilgili alt yapıya ilişkin eksiklikleri gidermek için büyük bir gayretle çalışacağız. Hedefimiz yeni açılmış olmasına rağmen Türkiye'de diş hekimliği fakülteleri arasında 27. sırada olan ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesini Türkiye'nin en iyisi haline getirmek olmalı” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.