Gökçeada'da 2 hasta askeri helikopterle tahliye edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düşme sonucu yaralanan bir kişi ile felç geçiren bir hasta, askeri helikopterle Çanakkale'ye tahliye edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri yapılamıyor. Bu nedenle, düşerek yaralanan bir kişi ile felç geçiren bir hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Gökçeada'dan alınarak, Çanakkale'ye tahliye edildi.

Tahliye anları Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılarak, vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.