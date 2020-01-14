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Hazine destekli kredi faiz oranları yüzde 4,5'e düştü

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman yeni kullandırılacak kredilerde hazine faizi destekli kredi faiz oranlarının yüzde 4,5’e düştüğünü söyledi.

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman yeni kullandırılacak kredilerde hazine faizi destekli kredi faiz oranlarının yüzde 4,5'e düştüğünü söyledi.


Başkan Teoman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kooperatifimiz kefaletiyle 6 Ocak tarihinden itibaren yeni kullandırılacak krediler için hazine faiz destekli kredi faiz oranı yıllık yüzde 4,5 olarak uygulanacaktır. 6 Ocak tarihinden önce kullandırılmış kredilerde vade sonuna kadar 4 Kasım 2019 tarihinde uygulanmaya başlayan yüzde 6 faiz oranı uygulanacaktır. Mevcut kredi riskinin kapatılarak ilave kredi kullanımının talep edilmesi halinde mevcut riskin kapatılmasını müteakip asgarî 2 iş günü sonra yeni kullanım yapılabilecektir" dedi.

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