Huzurevi sakinlerine moral ziyareti

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Kepez'de bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle buluştu.

Huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret ederek hediyelerini takdim eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a, İl Müdür Yardımcısı Cemil Agas ve kurum personeli eşlik etti. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruluş Müdürü İstiklal Okur'dan huzurevi ve huzurevi sakinleriyle ilgili bilgi alan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, “Büyüklerimize gösterilen saygı ve onlara yapılan ziyaretler kültürümüzün yegane ve en önemli mirasıdır. Geçmişten günümüze süregelen bu geleneği bugün bizler sürdürmekteyiz. Kültürümüze ait değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir yere sahip olan değerli büyüklerimize, bilgi birikimleri ve tecrübeleri ile toplumumuzda hak ettikleri sevgi, saygı ve hürmeti her zaman ve her yerde göstermekteyiz. Dünden bugüne, bugünden yarınlara köprü kuran, maddi ve manevi değerlerimize ışık tutan, deneyimli büyüklerimize her açıdan yeterli desteği sağlamak milli değerlerimizin en önemli gereklerindendir. Bizler de Müdürlüğümüz olarak bu gerekliliğin bilincindeyiz. Bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizle vakit geçirip, onlarla sohbet etmekten büyük bir keyif duyduk. Kültürümüzün en önemli miraslarından olan deneyimli büyüklerimize ziyaretlerimizi ihmal etmemek adına yapılan ziyaretlerin sürekli hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecek” dedi.