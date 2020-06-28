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İmamoğlu babaevinde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde yaşayan babasını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde yaşayan babasını ziyaret etti.


Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, eski Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükkuyu'da buluştu. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Küçükkuyu'da yaşayan babamı ziyarete geldim. Gelmişken Gökhan başkanım ve Cengiz başkanlarımla da buluştuk. Eski dostlar olarak sohbet ettik. Küçükkuyu'da inceleme yaptım, bazı konuları değerlendirdik" dedi.


Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan, İmamoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ve kendisini Küçükkuyu'da ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi.


Başkan Demirağ da yaptığı açıklamada, "Eski dostumuz, abimiz Ekrem başkanımla sohbet ettik. Bazı konuları değerlendirdik, özlem giderdik" dedi.

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