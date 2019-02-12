Jeep Renegade Sahibine Kavuşuyor

Çanakkale'de 17 Burda AVM' nin 30 Kasım 2018-8 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile ziyaretçilerinin ayağını yerden kesecek Jeep Renegade, 16 Şubat'ta sahibine kavuşuyor.

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 30 Kasım 2018 - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlendiği kampanya kapsamında şanslı bir ziyaretçisine araç hediye ediyor.

Jeep Renegade 1.4 140hp DDCT Longitude model otomobil, 16 Şubat Cumartesi günü, saat 14.00'da AVM içerisinde yer alan Sahne 17'de, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte sahibini bulacak.

Esas 17 Burda AVM, çekiliş sonrasında Çanakkale'nin sevilen müzik grubu Lemur ile ziyaretçilerine müzik dolu keyifli anlar yaşatacak.

Esas 17 Burda AVM, çekiliş heyecanını paylaşmak ve müzik dolu eğlenceli anlar geçirmek için ziyaretçilerini bekliyor.