İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jeep Renegade Sahibine Kavuşuyor

Çanakkale’de 17 Burda AVM’ nin 30 Kasım 2018-8 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile ziyaretçilerinin ayağını yerden kesecek Jeep Renegade, 16 Şubat’ta sahibine kavuşuyor.

Çanakkale'de 17 Burda AVM' nin 30 Kasım 2018-8 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile ziyaretçilerinin ayağını yerden kesecek Jeep Renegade, 16 Şubat'ta sahibine kavuşuyor.


Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 30 Kasım 2018 - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlendiği kampanya kapsamında şanslı bir ziyaretçisine araç hediye ediyor.


Jeep Renegade 1.4 140hp DDCT Longitude model otomobil, 16 Şubat Cumartesi günü, saat 14.00'da AVM içerisinde yer alan Sahne 17'de, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte sahibini bulacak.


Esas 17 Burda AVM, çekiliş sonrasında Çanakkale'nin sevilen müzik grubu Lemur ile ziyaretçilerine müzik dolu keyifli anlar yaşatacak.


Esas 17 Burda AVM, çekiliş heyecanını paylaşmak ve müzik dolu eğlenceli anlar geçirmek için ziyaretçilerini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.