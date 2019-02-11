Kayıp genci arama çalışmaları için özel köpek getirildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta bulunan Barış Kurt'u arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam etti. Çalışmalara Abrek isimli ceset arama köpeği de katıldı.

Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt'u arama çalışmaları devam ediyor. Barış Kurt'u arama çalışmaları için Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görev yapan Abrek isimli ceset arama köpeği de getirildi. Son olarak Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve öldürüldükten sonra bir elektrik direğinin dibine gömülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan Abrek, 10 yıllık ceset parçalarını dahi bulabiliyor. Barış Kurt'u arama çalışmalarına dahil olan Abrek, bölgede şimdiye kadar 12 kilometrelik bir alanda tarama yaptı.