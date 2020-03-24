İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.


Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP Lapseki İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İyi Parti Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun ve DP Lapseki İlçe Başkanı Yüksel Üstünalp katıldı. Toplantının ardından kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu dönemi bir an önce atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evde kalması, kişisel hijyene çok önem verilmesi, sosyal mesafe kuralının önemsenmesi, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kendileriyle ilgili devletimizin getirdiği kurallara uyması gerektiğini kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.